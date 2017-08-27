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21:54 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Ростов" - 0:0. Игорь СМОЛЬНИКОВ (справа) против Тимофея КАЛАЧЕВА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Ростов" - 0:0. Игорь СМОЛЬНИКОВ (справа) против Тимофея КАЛАЧЕВА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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В матче 8-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом". Команды не сумели поразить ворота соперника – 0:0.

Таким образом ростовчане продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч и остались третьими с 15 очками (столько же - у "Краснодара", у "Рубина" - 14). "Зенит" сохранил единоличное лидерство, но опережает "Локомотив" всего на одно очко - 20 против 19.

Отметим, что игра на стадионе "Санкт-Петербург" проходила при закрытой крыше.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Краневиттер, 90+1), Нобоа (Дриусси, 55), Паредес, Ерохин, Полоз (Шатов, 80), Кокорин.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Калачев (Байрамян, 87), Юсупов, Могилевец, Думбья (Маер, 89), Шомуродов (Зуев, 68).

Предупреждение: Полоз, 78.

Судьи: Сельдяков (Балашиха). Еремин (Москва), Миневич (Смоленск).

27 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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FINIX

Багаж Бердыева работает на полную катушку. Вот ей-богу, сборная с ним могла бы претендовать на бОльшее, чем выход из группы.

22:01

самарец

такому бы Ростову Полоза и Ерохина были бы первыми в таблице

22:01

футбол>2018

Браво Ростов!!Браво!!!!А ведь этот Ростов посильнее бердыевского!!!!!

22:01

Mad Butcher

бомжи это конкретные бакланы

22:00

ростовский свин

ростов хорош - ни цска ни локо ни краснодар ни спартак не выглядят сильнее...не удивлюсь если после первого круга ростов будет вторым ...

22:00

Thomas_Boy_

Бней Иегуда ___________ 11 очков отрыва, Смока.)))

21:58

unfan

Ростов даже не пытался атаковать явно уставший Зенит.

21:58

Антиконь .

А как днем квакали из своего болота!!! А некоторые копытами на конюшне цокали!!! А сами обделались, причем очень жидко!!!

21:58

alexansf

слушаю коментатора и не верю своим глазам ...увлекатейнейший матч , правда зенит очень много играет назад)) счёт 0 0 .. ударов в створ 0 )) Супер зрелище прям ....... а я какоето убогое г смотрел минут 20 ... мождет не тот матч ??

21:57

shpasic

прекрасный тур!

21:57

Бней Иегуда

Рано бомжи и кони радоваться начали.))

21:57

Slim Taller

Отличная игра Ростова.Никаких шансов ударить в створ ворот у Зенита не было.

21:56

майор99

"Ростов" поставил не автобус, а автобусище

21:56

Жорик Вартанов

ну и

21:56

Главпивстрой

В лучших традициях Лобановского!

21:56

Versus67

Дорогие будут ростовские очки, второго круга...)))))))))))))

21:56