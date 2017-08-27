Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Ростов" - 0:0. Игорь СМОЛЬНИКОВ (справа) против Тимофея КАЛАЧЕВА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

В матче 8-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом". Команды не сумели поразить ворота соперника – 0:0.

Таким образом ростовчане продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч и остались третьими с 15 очками (столько же - у "Краснодара", у "Рубина" - 14). "Зенит" сохранил единоличное лидерство, но опережает "Локомотив" всего на одно очко - 20 против 19.

Отметим, что игра на стадионе "Санкт-Петербург" проходила при закрытой крыше.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Краневиттер, 90+1), Нобоа (Дриусси, 55), Паредес, Ерохин, Полоз (Шатов, 80), Кокорин.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Калачев (Байрамян, 87), Юсупов, Могилевец, Думбья (Маер, 89), Шомуродов (Зуев, 68).

Предупреждение: Полоз, 78.

Судьи: Сельдяков (Балашиха). Еремин (Москва), Миневич (Смоленск).

27 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Ростов"