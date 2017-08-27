В матче 8-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом". Команды не сумели поразить ворота соперника – 0:0.
Таким образом ростовчане продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч и остались третьими с 15 очками (столько же - у "Краснодара", у "Рубина" - 14). "Зенит" сохранил единоличное лидерство, но опережает "Локомотив" всего на одно очко - 20 против 19.
Отметим, что игра на стадионе "Санкт-Петербург" проходила при закрытой крыше.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 0:0
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Краневиттер, 90+1), Нобоа (Дриусси, 55), Паредес, Ерохин, Полоз (Шатов, 80), Кокорин.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Мевля, Ингасон, Устинов, Калачев (Байрамян, 87), Юсупов, Могилевец, Думбья (Маер, 89), Шомуродов (Зуев, 68).
Предупреждение: Полоз, 78.
Судьи: Сельдяков (Балашиха). Еремин (Москва), Миневич (Смоленск).
27 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
FINIX
Багаж Бердыева работает на полную катушку. Вот ей-богу, сборная с ним могла бы претендовать на бОльшее, чем выход из группы.
22:01
самарец
такому бы Ростову Полоза и Ерохина были бы первыми в таблице
22:01
футбол>2018
Браво Ростов!!Браво!!!!А ведь этот Ростов посильнее бердыевского!!!!!
22:01
Mad Butcher
бомжи это конкретные бакланы
22:00
ростовский свин
ростов хорош - ни цска ни локо ни краснодар ни спартак не выглядят сильнее...не удивлюсь если после первого круга ростов будет вторым ...
22:00
Thomas_Boy_
Бней Иегуда ___________ 11 очков отрыва, Смока.)))
21:58
unfan
Ростов даже не пытался атаковать явно уставший Зенит.
21:58
Антиконь .
А как днем квакали из своего болота!!! А некоторые копытами на конюшне цокали!!! А сами обделались, причем очень жидко!!!
21:58
alexansf
слушаю коментатора и не верю своим глазам ...увлекатейнейший матч , правда зенит очень много играет назад)) счёт 0 0 .. ударов в створ 0 )) Супер зрелище прям ....... а я какоето убогое г смотрел минут 20 ... мождет не тот матч ??
21:57
shpasic
прекрасный тур!
21:57
Бней Иегуда
Рано бомжи и кони радоваться начали.))
21:57
Slim Taller
Отличная игра Ростова.Никаких шансов ударить в створ ворот у Зенита не было.
21:56
майор99
"Ростов" поставил не автобус, а автобусище
21:56
Жорик Вартанов
ну и
21:56
Главпивстрой
В лучших традициях Лобановского!
21:56
Versus67
Дорогие будут ростовские очки, второго круга...)))))))))))))
21:56