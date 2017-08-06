10:21 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Спартак" - в красной

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Футболисты "Зенита" проведут матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" в лазурной форме, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Спартаковцы выйдут на поле в красных футболках.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (23)
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baddy

Лазурная, надо же назвать голубенькую ночнушку.

15:56 6 августа

nn61

Serenky25 КАК бы там не было ..Гинер стадион построил для вас..А Федун для нас...и с этим не поспоришь 11:11\\\\\\\\\\\\\ А фигли с этим твоим малолетним бредом спорить- и тот и другой вложили свои деньги в постройку московской недвижимости в первую очередь для себя любимых, ну и для своих детей, внуков... и т.д. по списку. Болелы клубов здесь имелись ввиду в последнюю очередь, но тоже пускай попользуются добротой и коммерческими интересами дающих.

13:07 6 августа

Van Gog

баламошка,тебя муж не удовлетворяет,болезный?

12:59 6 августа

Serenky25

shpasic за локо играл игрок такой...Милош Спахич... на ник твой похож..

11:24 6 августа

Serenky25

Millwall82 ну извини пж я думал ты армеец

11:22 6 августа

shpasic

баламошка, а причём тут РЖД? если мне не нравится идиотская ухмылка Глушакова - это ещё не значит, что я за "петушок" Сёмина переживаю.

11:18 6 августа

Millwall82

Serenky25, я не знаю каким это боком я вдруг стал связан с Москвой и московскими клубами. Учитывая тот факт, что всегда и Москву и московские клубы презирал. И даже в ЕК за них никогда не болел.

11:14 6 августа

Serenky25

Millwall82 не хочу ругаться..много и ты правильно говоришь

11:13 6 августа

Serenky25

КАК бы там не было ..Гинер стадион построил для вас..А Федун для нас...и с этим не поспоришь

11:11 6 августа

Millwall82

Serenky25, здрасьте. 97 % акций принадлежит Федуну.

11:10 6 августа

Serenky25

Федун и Гинер не владельцы клубов...а соучередители..и они не борзеют..

11:08 6 августа

Millwall82

Serenky25, а ничего что Федун владелец Спартака? И Спартак это не акционерное общество.

11:07 6 августа

Millwall82

Считайте сами ИФД "Капитал" совладелец Федун, ecto100 продукция Лукойла, сам Лукойл по центру.

11:06 6 августа

Serenky25

Millwall82 да

11:05 6 августа

Millwall82

Это как интересно Спартак на рекламе зарабатывает, когда все компании на форме это "дочки" Федуна и Лукойла? Сам себе в карман?

11:03 6 августа

wedes

В найк надо сборную переодеть.

10:56 6 августа

баламошка

shpasic маловато рекламы на форме у Спартака что-то///////Шпасик, у вас на ж..е опять восьмое место в конце чемпионата будет нарисовано. Ты бы лучше не о Спартаке любимом думал, а о том, что из-за ваших приобретений бабушкам на электричках до дач невозможно добраться будет. Я ненавижу ваше поганое РЖД!

10:51 6 августа

Serenky25

МЫ ХОТЬ НА РЕКЛАМЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕМ..

10:47 6 августа

shpasic

маловато рекламы на форме у Спартака что-то.

10:41 6 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А шпортаг в австрийской ,купленной на дешевой распродаже с кучей идиотских нашлепок аля клоуны.

10:39 6 августа

Serenky25

баламошка остановись..пиши по делу

10:34 6 августа

Mad Butcher

Вперед, Спартак Дави бомжеголубых

10:34 6 августа

баламошка

Точно в лазурной или всё-таки в голубой? Чего стесняться-то? Ну Паредасы и Паредасы! Не обязательно на каждом шагу орать, что лазурные.

10:31 6 августа