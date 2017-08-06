"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Спартак" - в красной

Футболисты "Зенита" проведут матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" в лазурной форме, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Спартаковцы выйдут на поле в красных футболках.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Играем в лазурном! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/r6tQdy43eh– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
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baddy
Лазурная, надо же назвать голубенькую ночнушку.
15:56 6 августа
nn61
Serenky25 КАК бы там не было ..Гинер стадион построил для вас..А Федун для нас...и с этим не поспоришь 11:11\\\\\\\\\\\\\ А фигли с этим твоим малолетним бредом спорить- и тот и другой вложили свои деньги в постройку московской недвижимости в первую очередь для себя любимых, ну и для своих детей, внуков... и т.д. по списку. Болелы клубов здесь имелись ввиду в последнюю очередь, но тоже пускай попользуются добротой и коммерческими интересами дающих.
13:07 6 августа
Van Gog
баламошка,тебя муж не удовлетворяет,болезный?
12:59 6 августа
Serenky25
shpasic за локо играл игрок такой...Милош Спахич... на ник твой похож..
11:24 6 августа
Serenky25
Millwall82 ну извини пж я думал ты армеец
11:22 6 августа
shpasic
баламошка, а причём тут РЖД? если мне не нравится идиотская ухмылка Глушакова - это ещё не значит, что я за "петушок" Сёмина переживаю.
11:18 6 августа
Millwall82
Serenky25, я не знаю каким это боком я вдруг стал связан с Москвой и московскими клубами. Учитывая тот факт, что всегда и Москву и московские клубы презирал. И даже в ЕК за них никогда не болел.
11:14 6 августа
Serenky25
Millwall82 не хочу ругаться..много и ты правильно говоришь
11:13 6 августа
Serenky25
КАК бы там не было ..Гинер стадион построил для вас..А Федун для нас...и с этим не поспоришь
11:11 6 августа
Millwall82
Serenky25, здрасьте. 97 % акций принадлежит Федуну.
11:10 6 августа
Serenky25
Федун и Гинер не владельцы клубов...а соучередители..и они не борзеют..
11:08 6 августа
Millwall82
Serenky25, а ничего что Федун владелец Спартака? И Спартак это не акционерное общество.
11:07 6 августа
Millwall82
Считайте сами ИФД "Капитал" совладелец Федун, ecto100 продукция Лукойла, сам Лукойл по центру.
11:06 6 августа
Serenky25
Millwall82 да
11:05 6 августа
Millwall82
Это как интересно Спартак на рекламе зарабатывает, когда все компании на форме это "дочки" Федуна и Лукойла? Сам себе в карман?
11:03 6 августа
wedes
В найк надо сборную переодеть.
10:56 6 августа
баламошка
shpasic маловато рекламы на форме у Спартака что-то///////Шпасик, у вас на ж..е опять восьмое место в конце чемпионата будет нарисовано. Ты бы лучше не о Спартаке любимом думал, а о том, что из-за ваших приобретений бабушкам на электричках до дач невозможно добраться будет. Я ненавижу ваше поганое РЖД!
10:51 6 августа
Serenky25
МЫ ХОТЬ НА РЕКЛАМЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕМ..
10:47 6 августа
shpasic
маловато рекламы на форме у Спартака что-то.
10:41 6 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А шпортаг в австрийской ,купленной на дешевой распродаже с кучей идиотских нашлепок аля клоуны.
10:39 6 августа
Serenky25
баламошка остановись..пиши по делу
10:34 6 августа
Mad Butcher
Вперед, Спартак Дави бомжеголубых
10:34 6 августа
баламошка
Точно в лазурной или всё-таки в голубой? Чего стесняться-то? Ну Паредасы и Паредасы! Не обязательно на каждом шагу орать, что лазурные.
10:31 6 августа