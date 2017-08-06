"Зенит" сыграет в лазурной форме, "Спартак" - в красной

Футболисты "Зенита" проведут матч 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" в лазурной форме, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Спартаковцы выйдут на поле в красных футболках.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак", который пройдет в Санкт-Петербурге, состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.