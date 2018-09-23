"Зенит" сыграет в лазурном, "Локомотив" - в красном

Полевые игроки "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 8-го тура российской премьер-лиги против "Локомотива", информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Голкипер петербуржцев выступит в зеленом цвете.

Футболисты московской команды выйдут на поле в красном комплекте, вратарь - в черном.

Питерцы мощно начали чемпионат и занимают первую строчку с 19-ю очками, опережая второе место на четыре балла при игре в запасе. Игроки Юрия Семина напротив провалили начало сезона, набрав всего 9 очков и расположившись перед стартом тура на 10-м месте.

Матч пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 16:30.

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)