"Зенит" сыграет в голубой форме, "Урал" - в оранжевой

"Урал" сыграет в матче четвертого тура чемпионата России с "Зенитом" в оранжевой форме, сообщает официальный Твиттер клуба. Их соперники выйдут на игру в голубой экипировке.

Матч "Зенит" - "Урал" начнется в 19.00 по московскому времени.

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"Зенит" - "Урал": чемпионат России, 4-й тур, 19 августа 2018, онлайн трансляция – в 19.00