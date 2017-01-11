"Зенит" сыграет в Дубае не четыре, а шесть матчей

Контрольных матчей на сборе в Дубае у "Зенита" будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть. В качестве спарринг-партнеров петербуржцев к немецкому "Айнтрахту", венгерскому "Видеотону", китайскому "Чанчунь Ятай" и узбекистанскому "Локомотиву" добавился оманский "Сохар", а с "железнодорожниками" "Зенит" сыграет сразу два матча перед отъездом. (Сергей ЦИММЕРМАН)

График контрольных игр "Зенита" в Дубае:

Расписание:

14 января, 17:00 (здесь и далее – московское время)

"Айнтрахт" – "Зенит", Абу-Даби

16 января, 16:00

"Зенит" – "Чанчунь Ятай", Джебель-Али

17 января, 16:00

"Зенит" – "Сохар" (Оман), Джебель-Али

18 января, 16:00

"Зенит" – "Видеотон", Джебель-Али

19 января, 16:00

"Зенит" – "Локомотив" (Ташкент), Джебель-Али

20 января, 16:00

"Зенит" – "Локомотив" (Ташкент), Джебель-Али