"Зенит" сыграет в Дубае не 4 а 6 матчей

Контрольных матчей на сборе в Дубае у "Зенита" будет не четыре, как планировалось изначально, а шесть. В качестве спарринг-партнеров петербуржцев к немецкому "Айнтрахту", венгерскому "Видеотону", китайскому "Чангчунгу Ятаи" и узбекистанскому "Локомотиву" добавился оманский "Сохар", а с "железнодорожниками" "Зенит" сыграет сразу два матча перед отъездом. (Сергей ЦИММЕРМАН)

График контрольных игр "Зенита" в Дубае:

14 января. "Айнтрахт". 17.00 (время московское)

16 января. "Чангчунгу Ятаи". 16.00

17 января. "Сохар". 16.00

18 января "Видеотон". 16.00

19 января. "Локомотив" (Ташкент). 16.00

20 января. "Локомотив" (Ташкент). 16.00