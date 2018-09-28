"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Шальке"

"Зенит" проведет товарищеский матч с "Шальке", сообщает официальный сайт клуба. Игра состоится 18 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 16.00 по московскому времени.
Первая товарищеская встреча "Зенита" и "Шальке" состоялась 20 января 2007 года в Гельзенкирхене. Тогда победу одержала немецкая команда со счетом 2:1 (голы забивали Бордон, Кураньи и Погребняк).
Сотрудничество "Зенита" и "Шальке" началось 10 октября 2006 года, когда в Гельзенкирхене был подписан договор между клубами.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-09-28-zenit-provedet-tovarishcheskiy-match-protiv-shalke-04.htm
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