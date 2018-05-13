10:07 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сыграет со "СКА-Хабаровск" в новой форме

12

Футболисты "Зенита" проведут матч 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" в новой форме. В этой экипировке команда будет играть в сезоне-2018/19. Домашний комплект традиционно лазурного цвета, гостевой – белого.

Напомним, сегодня состоится заключительный тур чемпионата России. Все восемь матчей начнутся в 14:00 по московскому времени. "Зенит" занимает пятое место в премьер-лиге, "СКА-Хабаровск" – последнее. (Гоша ЧЕРНОВ)

Все о чемпионате России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

CanagliaVova

50 оттенков голубого

11:16

Millwall82

Болельщик Шексны, да вопрос субъективный. Ну если с конями например сравнивать, так от их формы физически болят глаза, Спартак обвешан "дочками" Федуна и фактически форма красная. А не КБ. Локомотив форму аж с прошлого века не меняет. У Краснодара ничего так.

11:09

Ю.Ю.

Болельщик Шексны _____________ Вот! Не только в славном городе на Неве так считают. На Шексне так же.

11:03

Митяй.КБ

Чучело как не наряжай,оно чучелом и останется

11:03

tulupp

Не обой надо менять, а .....

11:00

Болельщик Шексны

Millwall82/// всякий кулик хвалит своё болото. Забыли добавать, что Зенит самая популярная команда, самая сильная, самая играющая, самая - самая, во всём.

10:57

foreverCSKAforever

Сегодня "49-й самый дорогой бренд в мировом футболе" покажет, как нужно обыгрывать равного по уровню соперника. А Черчесову нужно освобождать одно место в сборной. Сам Заболотный готов вступить в ряды национальной команды по итогам матча со СКА. Вперед, армейцы!

10:56

Наш

Перефразируя И.Крылова:а вы друзья как не рядитесь,все в футболисты не годитесь.

10:54

blacksoul

в новых лузерных футболках)

10:39

баламошка

"Домашний комплект традиционно лазурного цвета"///////////Голубцы зациклились на лазурном)

10:28

Коновалл

Сезон не окончен, а они уже новую форму примеряют. Не иначе думают, что и очки сегодняшние тоже в новый сезон запишут. Самое время Хабаре хлопнуть дверью.

10:13

Millwall82

Примета плохая. Повременили бы. Да и чем старая не устроила? По мне так самая красивая в РФПЛ.

10:10

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!