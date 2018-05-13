"Зенит" сыграет со "СКА-Хабаровск" в новой форме

Футболисты "Зенита" проведут матч 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" в новой форме. В этой экипировке команда будет играть в сезоне-2018/19. Домашний комплект традиционно лазурного цвета, гостевой – белого.

Напомним, сегодня состоится заключительный тур чемпионата России. Все восемь матчей начнутся в 14:00 по московскому времени. "Зенит" занимает пятое место в премьер-лиге, "СКА-Хабаровск" – последнее. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Зенит" и Nike представляют новую домашнюю игровую форму 👕🔝 Первый матч в новых лазурных футболках – уже сегодня!



Подробности: https://t.co/eLNaAdZ85R pic.twitter.com/NteIk41Gov – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

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