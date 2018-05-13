"Зенит" сыграет со "СКА-Хабаровск" в новой форме

Футболисты "Зенита" проведут матч 30-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" в новой форме. В этой экипировке команда будет играть в сезоне-2018/19. Домашний комплект традиционно лазурного цвета, гостевой – белого.
Напомним, сегодня состоится заключительный тур чемпионата России. Все восемь матчей начнутся в 14:00 по московскому времени. "Зенит" занимает пятое место в премьер-лиге, "СКА-Хабаровск" – последнее. (Гоша ЧЕРНОВ)
"Зенит" и Nike представляют новую домашнюю игровую форму 👕🔝 Первый матч в новых лазурных футболках – уже сегодня!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.
Подробности: https://t.co/eLNaAdZ85R pic.twitter.com/NteIk41Gov
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CanagliaVova
50 оттенков голубого
11:16
Millwall82
Болельщик Шексны, да вопрос субъективный. Ну если с конями например сравнивать, так от их формы физически болят глаза, Спартак обвешан "дочками" Федуна и фактически форма красная. А не КБ. Локомотив форму аж с прошлого века не меняет. У Краснодара ничего так.
11:09
Ю.Ю.
Болельщик Шексны _____________ Вот! Не только в славном городе на Неве так считают. На Шексне так же.
11:03
Митяй.КБ
Чучело как не наряжай,оно чучелом и останется
11:03
tulupp
Не обой надо менять, а .....
11:00
Болельщик Шексны
Millwall82/// всякий кулик хвалит своё болото. Забыли добавать, что Зенит самая популярная команда, самая сильная, самая играющая, самая - самая, во всём.
10:57
foreverCSKAforever
Сегодня "49-й самый дорогой бренд в мировом футболе" покажет, как нужно обыгрывать равного по уровню соперника. А Черчесову нужно освобождать одно место в сборной. Сам Заболотный готов вступить в ряды национальной команды по итогам матча со СКА. Вперед, армейцы!
10:56
Наш
Перефразируя И.Крылова:а вы друзья как не рядитесь,все в футболисты не годитесь.
10:54
blacksoul
в новых лузерных футболках)
10:39
баламошка
"Домашний комплект традиционно лазурного цвета"///////////Голубцы зациклились на лазурном)
10:28
Коновалл
Сезон не окончен, а они уже новую форму примеряют. Не иначе думают, что и очки сегодняшние тоже в новый сезон запишут. Самое время Хабаре хлопнуть дверью.
10:13
Millwall82
Примета плохая. Повременили бы. Да и чем старая не устроила? По мне так самая красивая в РФПЛ.
10:10