"Зенит" сыграет с "Рубином" без Дзюбы

"Зенит" и "Рубин" озвучили составы на матч 17-го тура российской премьер-лиги. Форварда Артема Дзюбы нет ни в основе, ни в запасе петербуржцев.

Состав "Зенита": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

Состав "Рубина": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.

Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

Наш состав на матч #ЗенитРубин⤵️



С первых минут на поле выйдут два воспитанника нашей академии: восемнадцатилетние Раиль Абдуллин и Артур Сагитов!☝🏻 pic.twitter.com/xsLihW7FhV – "Рубин" Казань (@fcrk) 9 декабря 2018 г.

Матч начнется в 19:00.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 19.00 (мск).