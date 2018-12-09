17:45 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сыграет с "Рубином" без Дзюбы

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"Зенит" и "Рубин" озвучили составы на матч 17-го тура российской премьер-лиги. Форварда Артема Дзюбы нет ни в основе, ни в запасе петербуржцев.

Состав "Зенита": Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Эрнани, Кузяев, Ерохин, Мак, Шатов, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойло, Терентьев, Мевля, Чернов, Маммана, Набиуллин, Смольников, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

Состав "Рубина": Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Камболов, Абдуллин, Могилевец, Байрамян, Сагитов.

Запасные: Коновалов, Джанаев, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

Матч начнется в 19:00.

Зенит – Рубин

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 19.00 (мск).

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Как закончится матч 17-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин"?
39.5%
Победой "Зенита"
39.4%
Вничью
21.1%
Победой "Рубина"
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