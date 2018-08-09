"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в домашней форме

Полевые игроки "Зенита" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в привычных голубых цветах. Голкипер выступит в желтом комплекте.

Соперник петербургского клуба, "Динамо", сыграет в белой форме, вратарь - в черно-красной.

Встреча между российским и белорусским клубами пройдет 8 августа в Минске, ответная - 16 августа в Санкт-Петербурге.