"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в домашней форме

Полевые игроки "Зенита" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в привычных голубых цветах. Голкипер выступит в желтом комплекте.
Соперник петербургского клуба, "Динамо", сыграет в белой форме, вратарь - в черно-красной.
Встреча между российским и белорусским клубами пройдет 8 августа в Минске, ответная - 16 августа в Санкт-Петербурге.
Играем в домашней форме 👌 #ДинамоМнЗенит pic.twitter.com/slocHpHdSj– ФК "Зенит" 🌊 (@zenit_spb) 9 августа 2018 г.
"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)