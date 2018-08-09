11:02 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в домашней форме


Полевые игроки "Зенита" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в привычных голубых цветах. Голкипер выступит в желтом комплекте.

Соперник петербургского клуба, "Динамо", сыграет в белой форме, вратарь - в черно-красной.

Встреча между российским и белорусским клубами пройдет 8 августа в Минске, ответная - 16 августа в Санкт-Петербурге.

"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск) 

Динамо Мн - Зенит

 

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