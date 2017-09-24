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11:36 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в белом


"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в рамках 11-го тура чемпионата России в выездной форме белого цвета, сообщает официальный Твиттер клуба. Голкипер наденет желтый свитер. Отметим, что в турнирной таблице "Зенит" идет на первом месте с 24 очками, "Краснодар" занимает вторую строчку, отстававая на 3 очка.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится сегодня, 24 сентября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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