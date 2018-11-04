11:35 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сыграет с "Ахматом" в лазурной форме, на матче ожидается до 45 тысяч зрителей

Обсудить
0

Футболисты "Зенита" выступят в матче 13-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" в лазурной форме, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Голкипер выйдет на поле в черном цвете.

Игроки "Ахмата" сыграют в бело-зеленой форме, вратарь - в красном комплекте.

Игра пройдет в воскресенье, 4 ноября. Начало – 14.00 (время московское). На матче ожидается до 45 тысяч зрителей. Команду гостей поддержат до 100 болельщиков.

Перед этим туром чемпионата России "Зенит" с 28-ю очками расположился на первом месте и точно его не потеряет, потому что у второго "Краснодара" 22 балла. У "Ахмата" в свою очередь 16 очков и девятое место.

Зенит - Ахмат

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...