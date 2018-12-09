"Зенит" стал "зимним чемпионом"

"Зенит" завершит первую половину сезона в звании лидера российской премьер-лиги.

Победа над "Уфой" могла сделать "Краснодар" зимним чемпионом в случае поражения сине-бело-голубых от "Рубина". Однако "быки" сыграли вничью с "горожанами" (1:1) и остались на второй строчке.

Петербуржцам было достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе звание "зимнего чемпиона" в случае победы "Краснодара".

Сине-бело-голубые трижды уходили на зимнюю паузу лидерами и два раза довели сезон до золота (в 2012 и 2015 годах). Напомним, что за все время, как российский чемпионат перешел на систему "осень-весна", лишь один раз зимний чемпион не завоевывал золотые медали. Это был как раз "Зенит", в сезоне-2013/14 не удержавший лидерства и отдавший победу в чемпионате ЦСКА.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 19.00 (мск).