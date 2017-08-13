"Зенит" сравнил посещаемость матча с "Ахматом" с дерби ЦСКА - "Спартак"

Пресс-служба "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) опубликовала сообщение, в котором поблагодарила болельщиков, посетивших стадион "Санкт-Петербург". На арене присутствовало 45 670 зрителей.
Для сравнения сине-бело-голубые опубликовали посещаемость дерби между ЦСКА и "Спартаком" (2:1), которое посетило 24 тысячи человек. Также петербуржцы отметили, что встречу "Краснодар" - "Амкар" со стадиона смотрели 17 367 болельщика.
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
"Зенит" – "Ахмат" 45 470 болельщиков– ФК "Зенит" (@zenit_spb) August 13, 2017
ЦСКА – "Спартак" 24 000
"Краснодар" – "Амкар" 17 367
Спасибо, вы лучшие! 😘 pic.twitter.com/E486wb7wbB
Владо
Могу похвастаться,я был на том матче- даже билет с программкой к матчу сохранились- действительно,стадион был забит битком.Надо добавить,что в тот год и на некоторые другие матчи того сезона стадион им.Кирова был забит под завязку.Но в основном на игры того сезона приходило,как правило,порядка 40-50 тысяч зрителей.
00:28
всё прошло
9 мая 1984 года: Зенит Динамо К: 2:0, Количествол зрителей: 74 000. Место проведения матча: Ленинград, Крестовский остров, стадион им. Кирова.
23:41 13 августа