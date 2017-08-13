23:13 13 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сравнил посещаемость матча с "Ахматом" с дерби ЦСКА - "Спартак"

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Пресс-служба "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4:0) опубликовала сообщение, в котором поблагодарила болельщиков, посетивших стадион "Санкт-Петербург". На арене присутствовало 45 670 зрителей.

Для сравнения сине-бело-голубые опубликовали посещаемость дерби между ЦСКА и "Спартаком" (2:1), которое посетило 24 тысячи человек. Также петербуржцы отметили, что встречу "Краснодар" - "Амкар" со стадиона смотрели 17 367 болельщика.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Владо

Могу похвастаться,я был на том матче- даже билет с программкой к матчу сохранились- действительно,стадион был забит битком.Надо добавить,что в тот год и на некоторые другие матчи того сезона стадион им.Кирова был забит под завязку.Но в основном на игры того сезона приходило,как правило,порядка 40-50 тысяч зрителей.

00:28

всё прошло

9 мая 1984 года: Зенит Динамо К: 2:0, Количествол зрителей: 74 000. Место проведения матча: Ленинград, Крестовский остров, стадион им. Кирова.

23:41 13 августа