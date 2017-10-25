"Зенит" сравнил Дзюбу с Халком... Хоганом

"Зенит" в Твиттере опубликовал фотографии с тренировки перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Локомотива". Снимок форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в борьбе с защитником Игорем Смольниковым сопровожден сравнением первого с известным рестлером Халком Хоганом.

Напомним, после 14 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые уступают идущему первым "Локомотиву" за счет меньшего количества побед.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.