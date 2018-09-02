"Зенит" - "Спартак": за карате Фернанду судья не наказал гостей 11-метровым

Судья Владимир Москалев не наказал "Спартак" 11-метровым в матче 6-го тура РПЛ с "Зенитом".

На 36-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых.

Судья Владимир Москалев не наказал "Спартак" 11-метровым в матче 6-го тура РПЛ с "Зенитом".

Судья неверно оценил единоборство спаратковца Фернанду и зенитовца Себастьяна Дриусси. Полузащитник красно-белых в своей штрафной площади, высоко выпрыгнув, ногой выбил мяч, но через мгновение ударил соперника шипами в голову.

Судья Владимир Москалев не наказал "Спартак" 11-метровым в матче 6-го тура РПЛ с "Зенитом".

По правилам игры, Москалеву следовало назначить 11-метровый удар и наказать Фернанду желтой карточкой. Но он этого не сделал. (Александр БОБРОВ)