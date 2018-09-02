"Зенит" – "Спартак". Трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут матчи 6-го тура российской премьер-лиги. Главная игра тура и лета пройдет в Санкт-Петербурге, там встретятся местный "Зенит" и московский "Спартак". Сыграют команды в воскресенье, 2 сентября, на арене "Санкт –Петербург". Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Команды соседи в турнирной таблице первое (15 очков) и второе (13 очков) место соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Спартак": трансляция