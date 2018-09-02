"Зенит" – "Спартак": судья не удалил игрока гостей

На 83-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" арбитр Владимир Москалев ошибся, не наказав предупреждением защитника красно-белых Рассказова. Спартаковец грубо сыграл против Ерохина, ударив его прямой ногой в область голеностопа.

У Рассказова уже была желтая карточка, и этот "горчичник" стал бы для него вторым – ему пришлось бы покинуть поле. Но Москалев не остановил игру, использовав принцип преимущества и дав "Зениту" провести атаку. А затем забыл про спартаковского футболиста. (Александр БОБРОВ)