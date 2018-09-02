"Зенит" – "Спартак": прогноз, трансляция – в 19.00

В воскресенье, 2 сентября, в рамках шестого тура премьер-лиги состоится матч 6-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча многими экспертами называется главной в первой части чемпионата России. Команды соседи в таблице – зенитовцы с 15-ю баллами первые, спартаковцы с 13-ю – вторые. Победитель игры получит серьезное преимущество. Кстати, "Спартак" не сможет рассчитывать на свою главную звезду Квинси Промеса – голландец перешел в "Севилью".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Спартак": трансляция