"Зенит" - "Спартак": прогноз Нигматуллина

Бывший вратарь красно-белых и сборной России Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на центральный матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак", который состоится сегодня в Санкт-Петербурге (19.00).

- "Зенит" против "Спартака" - прекрасная афиша, встречаются клубы, занимающие сейчас первые две строчки чемпионата России, - говорит Нигматуллин. - Для питерцев эта игра – проверка на прочность, по сути, первый матч против серьезного оппонента, равного по классу. Москвичам тоже будет интересно проверить себя на фоне сине-бело-голубых, тем более, что ушел покинул Промес. Несомненно, нас ожидает увлекательная битва, в которой, на мой взгляд, победитель выявлен не будет. Думаю, все закончится со счетом 1:1.

- Кто способен заменить Квинси?

- В "Спартаке" достаточно футболистов высокого уровня, кто-нибудь да найдется. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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