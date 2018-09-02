"Зенит" - "Спартак": почему судья Москалев – оптимальный вариант. Объясняет арбитр ФИФА

Известный в прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил свое мнение по поводу назначения Владимира Москалева на центральный матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак", который состоится сегодня в Санкт-Петербурге (19.00).

- Исходя из каровых проблем у Александра Егорова (глава Департамента судейства и инспектирования РФС. - Прим. "СЭ") было не так много вариантов. Надо же назначить арбитра из нейтрального города, - отметил Хусаинов. - Хотя уже давно все перемешалось: Артемка Дзюба - москвич, в каждом клубе есть легионеры. Главное, чтобы уровень мастерства соответствовал. Учитывая кадровый дефицит, Москалев – оптимальная кандидатура. Другие арбитры накосячили не по судейским вопросам, а исключительно по злоупотреблению служебным положением. Вилков - красавчик!

Нам остается только пожелать Москалеву быть предельно нейтральным во всех игровых ситуациях, не обращая внимания на то, кто в какой футболке. Как говорил великий патриарх советского и российского футбола Николай Петрович Старостин, потеряно может быть все, кроме чести. Можно ошибиться, не ошибается только Господь Бог. Но эта ошибка должна быть только из-за человеческого фактора. (Игорь НОВИКОВ)

Москалев был назначен на встречу "Зенит" - "Спартак" после того, как главный претендент Михаил Вилков допустил несколько серьезных промахов в игре 5-го тура "Енисей" - "Крылья Советов" (1:0).

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