"Зенит" - "Спартак": питерцы сделали 50-процентную скидку на билеты

"Зенит" в Твиттере сообщил, что на матч 6-го тура чемпионата России против "Спартака" осталось около 400 билетов. Центральная встреча тура пройдет сегодня, 2 сентября, на стадионе "Санкт-Петербург", который этим летом принял 7 матчей ЧМ-2018.

"Стоимость составляет 50% от цены на стандартные места, расположенные на аналогичных секторах", – отмечается в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Друзья, только в клиентском офисе и кассах стадиона "Санкт-Петербург" доступны билеты на места с ограниченным обзором (около 400 штук). Стоимость составляет 50% от цены на стандартные места, расположенные на аналогичных секторах. – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 2 сентября 2018 г.

​"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

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