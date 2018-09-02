"Зенит" - "Спартак": Отсутствие Джикии в старте - решение Карреры

Как стало известно "СЭ", отсутствие защитника Георгия Джикии в стартовом составе "Спартака" на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита" не связано с какими-либо повреждениями футболиста. Решение оставить 24-летнего россиянина в запасе принял тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой.

Если того будет требовать ситуация, Джикия готов выйти на замену.

То же самое касается и всех остальных позиций. В частности, нападающий Педро Роша и хавбек Александр Ломовицкий начнут встречу с первых минут по решению Карреры. (Вячеслав КОРОТКИН)

Все о чемпионате России - здесь