"Зенит" - "Спартак": Отсутствие Джикии в старте - решение Карреры

Как стало известно "СЭ", отсутствие защитника Георгия Джикии в стартовом составе "Спартака" на матч 6-го тура РПЛ против "Зенита" не связано с какими-либо повреждениями футболиста. Решение оставить 24-летнего россиянина в запасе принял тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой.
Если того будет требовать ситуация, Джикия готов выйти на замену.
То же самое касается и всех остальных позиций. В частности, нападающий Педро Роша и хавбек Александр Ломовицкий начнут встречу с первых минут по решению Карреры. (Вячеслав КОРОТКИН)
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