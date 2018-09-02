"Зенит" – "Спартак": онлайн трансляция – в 19.00

В эти выходные состоится главная встреча первого круга чемпионата России. В Северной столице сыграют местный "Зенит" и московский "Спартак". Встреча пройдет в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на арене "Санкт-Петербург" и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды ударно начали чемпионате – обе в лидерах "Зенита" на первом месте с 15-ю очками, "Спартак" – второй с 13-ю очками.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Спартак": трансляция