"Зенит" - "Спартак": на стадионе можно "календарь перевернуть, и снова третье сентября"

Директор новых медиа "Зенита" Егор Крецан в преддверии матча 6-го тура РПЛ против "Спартака" опубликовал шуточное фото. В помещении стадиона "Санкт-Петербург" расположен большой календарь, у которого можно перевернуть страницу на следующий день - 3 сентября. Данная инсталляция напоминает о хите Михаила Шуфутинского "Третье сентября", ставшем интернет-мемом.

"Важная информация: сегодня на стадионе наконец-то можно перевернуть!" - прокомментировал снимок Егор Крецан.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)