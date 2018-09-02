"Зенит" - "Спартак": На матч продано свыше 62 тысяч билетов

На матче 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" ожидается аншлаг. В общей сложности на эту встречу продано 62 512 билетов.
Отметим, что сине-бело-голубые не упустили случая потроллить московский клуб, нарисовав надпись "продано" на изображении экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса, отправившегося в "Севилью" 31 августа.
Внимание! "Зенит" завершает реализацию билетов на матч #ЗенитСпартак.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 2 сентября 2018 г.
В общей сложности продано 62512 билетов. Сегодня ожидается аншлаг! #ИдетВолна🌊 pic.twitter.com/MlCj8Y7iEg