"Зенит" - "Спартак": на центральный матч тура осталось около 500 билетов

"Зенит" в Твиттере сообщил, что за 8,5 часов до начала матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" в продаже остается чуть более 500 билетов. Центральная встреча тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который этим летом принял 7 матчей ЧМ-2018.

​"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,

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