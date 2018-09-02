10:34 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - "Спартак": на центральный матч тура осталось около 500 билетов


"Зенит" в Твиттере сообщил, что за 8,5 часов до начала матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" в продаже остается чуть более 500 билетов. Центральная встреча тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который этим летом принял 7 матчей ЧМ-2018.

"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,
онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)

Зенит - Спартак М

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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