"Зенит" - "Спартак": на центральный матч тура осталось около 500 билетов

"Зенит" в Твиттере сообщил, что за 8,5 часов до начала матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" в продаже остается чуть более 500 билетов. Центральная встреча тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который этим летом принял 7 матчей ЧМ-2018.
8,5 часов до игры! #ЗенитСпартак– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 2 сентября 2018 г.
Чуть более 500 билетов еще доступно здесь: https://t.co/PhcwuWFrHD pic.twitter.com/KUXDVKQ1TR
"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 2 сентября 2018, РПЛ,
онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 (мск)
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