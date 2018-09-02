"Зенит" - "Спартак": Дзюба вернулся в стартовый состав питерцев

"Зенит" назвал стартовый состав на матч 6-го тура российской премьер-лиги против "Спартака". С первых минут у сине-бело-голубых впереди сыграют Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Российский нападающий не принимал участия в ответной игре четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (1:2) в четверг, 30 августа.

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович (к), Нету, Набиуллин - Мак, Паредес, Кузяев, Ерохин - Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

Встреча на стадионе "Санкт-Петербург" начнется в 19.00 по московскому времени.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)