"Зенит" - "Спартак". День матча. Главное

РАЗОГРЕВ. Перед матчем
Все, что окружает игру в Санкт-Петербурге, в нашем онлайне.
АТМОСФЕРА. "Зенит" приветствует "команду из Австрии"
Перед игрой в Санкт-Петербурге поводы для обсуждения дают все – от самих футболистов до официальных Твиттеров клубов.
ОГОНЬ ИЗ ПИТЕРА. Артем Дзюба: "Да, половина болельщиков "Спартака" – "сектанты"
Яркое интервью бывшего форварда красно-белых, который после перехода в "Зенит" стал главным обидчиком москвичей.
ОГОНЬ ИЗ МОСКВЫ. Александр Панов: "Я не "сектант". А Дзюба может стать изгоем и в "Зените"
Бывший нападающий "Зенита" весь в красно-белом рассказал, почему приехал в Санкт-Петербург болеть за "Спартак".
КАПИТАН. Доменико Кришито: "К шуткам Глушакова отношусь с пониманием. Парень выиграл первый титул в карьере"
Эксклюзивное интервью защитника "Зенита", который в воскресенье выведет свою команду на матч со "Спартаком" в роли капитана.
СУДЬЯ. Вилков получал "двойку" за ошибку в пользу "Спартака"
Рассказываем, как работал в трех русских класико нижегородский судья.
ВОПРОС. Огорчит ли снова Дзюба "Спартак"?
Экс-нападающий красно-белых с приходом Роберто Манчини не всегда проходит в стартовый состав – сработает ли в таких условиях "фактор Дзюбы"?
МЕССЕДЖ. Почему Кокорин снова забивает
26-летний нападающий "Зенита", на котором многие давным-давно поставили крест, преобразился на старте сезона.
ОБЕЩАНИЕ. Луиз Адриану: "А мы с Промесом можем забить 36 голов за сезон"
Бразильский форвард – о старте сезона и выезде в Санкт-Петербург, где перед связкой Дзюбы и Кокорина поставлена цель в 35 мячей за сезон.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Паредес vs Фернанду: битва титанов в центре поля
Детально сравниваем показатели двух ключевых игроков "Зенита" и "Спартака", чья дуэль в полузащите может стать определяющей для итогового результата.
ПРОГНОЗ. "Спартак" не проиграет "Зениту"
Эксперты против "СЭ". Кто угадает исход матча в Северной столице?
ТРАНСЛЯЦИЯ. "Зенит" – "Спартак" – в 20.00
Центральная игра тура в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.