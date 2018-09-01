"Зенит" - "Спартак": можно ли еще купить билеты и сколько будет зрителей

На центральный матч 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" в продаже осталось меньше двух тысяч билетов. Об этом "СЭ" сообщил пресс-атташе сине-бело-голубых Антон Макаренко.

- "Зенит" ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест, - сказал Макаренко. - При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за 2 часа до его начала. В продаже еще остаются 1800 билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион.

Продажа билетов продолжается в кассах стадиона (11 и 12), которые были открыты сегодня в 10.00.

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет на арене "Санкт-Петербург" в воскресенье, 2 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени. (Игорь НОВИКОВ)

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