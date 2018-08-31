22:18 | Футбол — РПЛ

"Зенит" - "Спартак": билеты на матч еще остались в продаже


На матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" еще остались билеты. На сайте сине-бело-голубых их можно приобрести за сумму от 1 800 до 15 000 рублей.

Игра "Зенит" - "Спартак" состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 2 сентября.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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