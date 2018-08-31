"Зенит" - "Спартак": билеты на матч еще остались в продаже

На матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" еще остались билеты. На сайте сине-бело-голубых их можно приобрести за сумму от 1 800 до 15 000 рублей.

Игра "Зенит" - "Спартак" состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 2 сентября.

Итак, билеты на главный домашний матч первого круга еще ЕСТЬ в продаже!



Торопитесь и не откладывайте покупку: https://t.co/PhcwuWFrHD pic.twitter.com/3r2ckxH0z3 – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 31 августа 2018 г.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)