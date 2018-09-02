"Зенит" - "Спартак": котировки букмекеров

В воскресеньея, 2 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и "Спартаком". Игру принимает стадион "Санкт-Петербург". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Зенита" на успех с коэффициентом 1,98, а "Спартака" – 3,74. Ничья оценивается с коэффициентом 3,63.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Зенит" - "Спартак": РПЛ, 6-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)