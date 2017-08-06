"Зенит" - "Спартак" - 5:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ

"Зенит" в центральном матче 4-го тура чемпионата России разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге со счетом 5:1. Это была первая встреча сине-бело-голубых и красно-белых на стадионе "Санкт-Петербург".

Голами в составе хозяев отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев. Кроме того, вратарь гостей Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. У москвичей с пенальти отличился Квинси Промес.

В концовке встречи после стычки были удалены спартаковец Луиз Адриану и зенитовец Игорь Смольников.

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