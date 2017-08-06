"Зенит" - "Спартак" - 5:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ

"Зенит" в центральном матче 4-го тура чемпионата России разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге со счетом 5:1. Это была первая встреча сине-бело-голубых и красно-белых на стадионе "Санкт-Петербург".
Голами в составе хозяев отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев. Кроме того, вратарь гостей Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. У москвичей с пенальти отличился Квинси Промес.
В концовке встречи после стычки были удалены спартаковец Луиз Адриану и зенитовец Игорь Смольников.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 1:0 36' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OVdJPaTVen– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 2:0 45+1' Александр Ерохин pic.twitter.com/PAdfcKOoVN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 3:0 57' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/sP3uliafLd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:0 63' Далер Кузяев pic.twitter.com/XFMUMkmqJr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:1 72' Куинси Промес (пенальти) @QPromes pic.twitter.com/6pM3JZ0JEC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 5:1 78' Артём Ребров (автогол) @fcsm_official pic.twitter.com/EsjvDWtPob– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
- Александр Кокорин
- Артем Ребров
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Квинси Промес
- Далер Кузяев