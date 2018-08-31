"Зенит" - "Спартак". 2 сентября. Что думает глава судейского комитета РФС о назначении арбитра Москалева

Руководитель судейского комитета РФС Николай Левников поделился с "СЭ" мнением по поводу назначения Владимира Москалева на центральный матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (2 сентября, 19.00).

- Каждый арбитр должен в какой-то момент начать судить знаковые встречи, - отметил Левников. – Может быть, со стороны это назначение выглядит неожиданным. Но Володя в конце прошлого и начале этого сезона показал, что умеет и может работать на таких играх. Главное, чтобы он справился с волнением и с тем давлением, которое сейчас оказывается на арбитров. Хочется пожелать ему удачи. (Игорь НОВИКОВ)

Москалев был назначен после того, как главный претендент на обслуживание матча Михаил Вилков допустил несколько серьезных ошибок во встрече 5-го тура "Енисей" – "Крылья Советов" (1:0).