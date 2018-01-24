"Зенит" спародировал новую эмблему "Лидса". Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере представил свою версию новой эмблемы "Лидса". Напомним, что английский клуб, выступающий в чемпионшипе, сегодня опубликовал эмблему в честь 100-летия команды. На новом логотипе английского клуба изображен болельщик, бьющий кулаком по сердцу.

– Мы правильно сделали? – написал "Зенит" Твиттеру "Лидса".