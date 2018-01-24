"Зенит" спародировал новую эмблему "Лидса". Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере представил свою версию новой эмблемы "Лидса". Напомним, что английский клуб, выступающий в чемпионшипе, сегодня опубликовал эмблему в честь 100-летия команды. На новом логотипе английского клуба изображен болельщик, бьющий кулаком по сердцу.
– Мы правильно сделали? – написал "Зенит" Твиттеру "Лидса".
Are we doing this right? #NOT #FCZ– FC Zenit in English (@fczenit_en) 24 января 2018 г.
Watch video ➡️https://t.co/AvWLuzF7W1 pic.twitter.com/SwwoEvYU8S
merniloskut
Напоминают мещанина во дворянстве!)))
19:53
Igorello97
Фига умничать?
19:46
Патриот Сибири
Фейл, камень Лидса бьет ваши ножницы.
19:22
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
19:11
zhukovsky
неправильно)))
19:02
баламошка
Сумасшедшие бомжи. Отморозили себе мозги в холодных зимних берлогах.
18:57