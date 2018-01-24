18:52 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" спародировал новую эмблему "Лидса". Фото

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"Зенит" в своем официальном Твиттере представил свою версию новой эмблемы "Лидса". Напомним, что английский клуб, выступающий в чемпионшипе, сегодня опубликовал эмблему в честь 100-летия команды. На новом логотипе английского клуба изображен болельщик, бьющий кулаком по сердцу.

– Мы правильно сделали? – написал "Зенит" Твиттеру "Лидса".

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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merniloskut

Напоминают мещанина во дворянстве!)))

19:53

Igorello97

Фига умничать?

19:46

Патриот Сибири

Фейл, камень Лидса бьет ваши ножницы.

19:22

daco29

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19:11

zhukovsky

неправильно)))

19:02

баламошка

Сумасшедшие бомжи. Отморозили себе мозги в холодных зимних берлогах.

18:57