"Зенит" согласился продать Витселя в "Ювентус"?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель близок к переходу в "Ювентус", утверждает Tuttosport. Согласно источнику, главный тренер питерцев Мирча Луческу дал добро на уход бельгийца, и теперь руководство клуба готово принять предложение "Старой синьоры".

Стороны вели переговоры о трансфере хавбека с середины лета. Итальянцы готовы были выплатить за 27-летнего игрока 18 миллионов евро, но "Зенит" настаивал на 25. Однако теперь, после одобрения Луческу, а также учитывая, что летом 2017 года у Витселя заканчивается контракт, российский клуб согласился продать игрока "Ювентусу". Ранее сам Витсель сообщил о том, что проведет текущий сезон в питерской команде.