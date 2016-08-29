"Зенит" согласился продать Витселя в "Ювентус"?

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель близок к переходу в "Ювентус", утверждает Tuttosport. Согласно источнику, главный тренер питерцев Мирча Луческу дал добро на уход бельгийца, и теперь руководство клуба готово принять предложение "Старой синьоры".
Стороны вели переговоры о трансфере хавбека с середины лета. Итальянцы готовы были выплатить за 27-летнего игрока 18 миллионов евро, но "Зенит" настаивал на 25. Однако теперь, после одобрения Луческу, а также учитывая, что летом 2017 года у Витселя заканчивается контракт, российский клуб согласился продать игрока "Ювентусу". Ранее сам Витсель сообщил о том, что проведет текущий сезон в питерской команде.
Митяй Антибомж
Больше всего умиляет слово "согласился" ))))))))) Мне интересно, где найти дурака, который сейчас согласится заплатить за эту посредственность 18 лямов? ИЧСХ, сам же СЭ писал, что они и за 15 не могут найти куда его отправить. Плюс Митрофан подтвердил в вью (опять же СЭсу), что они вообще не могут его никуда сплавить, ибо он никому не нужен. Пруф http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/maksim-mitrofanov-zenit-ne-poterpit-ubytkov-ot-uhoda-vitselya-1032059/
15:41
Жорик Вартанов
Andrey_Veselov Ништяк! И баблишко заработаем на трансферы Мирко зимой, и минус один тормоз атак!________ ага, а то вы совсем без денег загинаетесь)
15:40
Митяй Антибомж
shpasic всего три дня осталось до завершения саги о Витселе! ********** Это не сага, это целая эпопея!
15:36
Митяй Антибомж
Не долго музыка играла... )) СЭ без баек про Одувана и не СЭ вовсе ))
15:36
Митяй Антибомж
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха ))))))))))))))))))))))))))))))))
15:35
Andrey_Veselov
Ништяк! И баблишко заработаем на трансферы Мирко зимой, и минус один тормоз атак!
14:56
DJKrolik
Неудивительно, что Луческу согласился. Витцель стоит. Даже в матче с Амкаром, где у всех все получалось, Витцель простоял весь матч. Вдесятером играли.
14:54
Shumer
Да уйдет как пить дать. Всем от этого только лучше будет.
14:40
shpasic
всего три дня осталось до завершения саги о Витселе!
14:33
PitersS
Видно, что Витсель сейчас не в своей тарелке. Если хочет уйти, то пускай уходит. Посмотрим, чего Мак стоит..
14:32