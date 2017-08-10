"Зенит" согласился подписать болельщицу из Аргентины

Пресс-служба "Зенита" в шутку ответила аргентинской болельщице, которая ранее предложила подписать с ней контракт. Таким образом она отреагировала на летнюю трансферную кампанию питерского клуба, во время которой были подписаны четыре игрока из Аргентины - Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер.

"Дорогой "Зенит". Я аргентинка, и у меня есть футболка "Зенита". Меня вы тоже купите", - написала Эстэфания Сбаффи в Твиттере.

"В качетсве свободного агента, если это возможно", - ответили на предложение в "Зените".