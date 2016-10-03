"Зенит" собрал фолы "Спартака" в одном видеоролике

"Зенит" продолжает тему судейства бригады Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Питерский клуб в видеоролике воедино собрал все фолы красно-белых.
Напомним, после встречи генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что это было худшее судейство из всех, что он видел. Поддержали тему игроки красно-белых, а также Олег Романцев и другие известные специалисты и болельщики.
Позднее глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов признал, что арбитр из Ростова-на-Дону ошибся, не удалив защитника питерцев Доменико Кришито за фол на Квинси Промесе. После этого в ответной атаке назначил пенальти в ворота москвичей, и Жулиану остановил окончательный счет.
При этом ролик в своем твиттере питерцы проанонсировали просто: "Дорожная". Добавим, что у группы "Ленинград" есть песня с таким названием, у которой имеется и другое – народное и нецензурное.
Дорожная: https://t.co/1XaAlMEJGB– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
ABC13
Как-то неубедительно. Если это все, что можно было бы предложить как подыгрыш Спартаку, то очень слабо. Почти все эпизоды заканчиваются штрафными в пользу Зенита. 2 эпизода с обоюдной борьбой Ещенко - Кокорин: один - без штрафного, и в конце - пенальти (хотя Ещенко сначала мяч выбил, а потом въехал в кокорина, некоторые в таких случаях пенальти не назначают, повод есть, и уж если бы судья косячил в обе стороны одинаково, то второй пенальти не назначил бы). Один эпизод из 1 тайма с рукой Попова: на видео видно, что игрок пытается руку убрать (рука идет от мяча), т.е. мяч попал в руку (нет умышденной игры рукой) - формальный повод не назначать штрафной тоже есть.
16:12
LTZ
foreverCSKAforever, да конечно. Гинер всё купил или забыли?
01:15
foreverCSKAforever
Kirillyurrich, ну так он не помогал ЦСКА и в предыдущих восьми турах. С чего бы в ростовском матче должно было что-то изменится?
22:19 3 октября
Kirillyurrich
foreverCSKAforever а поням и судейка не помог против ростова
21:42 3 октября
merniloskut
Эти бамжы со своими отмазами = хахлы с Боингом!
21:32 3 октября
Адекватный Зритель_
Был такой тренер в Спартаке, из Эстонии, но с русскими корнями. Так ведь точно такой же хай, по убийству Великого Клуба в продажном Согазе был поднят, похоже - теми же самыми лицами. И попал Спартак в Европы, и сыграл там, на удивление публики, матчей более 2-ух. Помните, чем там всё закончилось? )))
21:19 3 октября
foreverCSKAforever
Catcher-in-the-rye, за такие удары локтем в еврокубках зенитовскую гарсию в символические сборные заносят.
20:59 3 октября
Fishka_Mishka
Нечего больше обсуждать. Спартак проиграл, пропустив 4 мяча. А удалять нужно было и в Спартаке. Сначала это должны были быть Бокетти и Глушаков, а потом уже Кришито.
20:59 3 октября
catcher-in-the-rye
mallwen когда Нету завалил Зе Луиша - )) ваш Зе Луиш всегда играет одинаково: опирается спиной на защитника, а потом начинает сползать, и судьи часто свистят это как фолы на нём, даже пенальти дают (весенний матч с Амкаром). А за такие удары локтями в еврокубках дают прямую красную частенько)
19:49 3 октября
mallwen
Машинист123рус - ты слеп и туп. Кришито удалён за 2 стопроцентных жёлтых должен был быть ещё на 31 минуте первого тайма. При чём здесь один конкретный эпизод - он был просто как вишенка на торте подсуживания, поэтому и обсуждается так. И не один Кришито наиграл на удаление, но и тот же Нету. Хотя смысл не в этом. Даже сам Зенит выложил нарезку, где ВСЕ нарушения против них в итоге свистнули, кроме попадания подмышку мячом Ивелину Попову. Всё остальное Вам судья свистнул как надо. При желании можно Спартаку сделать такую же нарезку, но только где судья *не увидел* нарушения со стороны Зенита и не свистнул или свистнул в вашу сторону. Забавно, но *нарушения* Фернанду на Гарсии, когда Гарсия ногой пнул по нему и сам же упал в центре поля, а судья сорвал опасную контратаку Спартака здесь нет. А ведь судья это зафиксировал, как фол Спартака. Нет и того нарушения, когда Нету завалил Зе Луиша, а фол дали Спартаку в нападении. Чего же Зенит эти-то *фолы* в ролик не вставил - судья же тоже в их пользу свистел и это были как бы нарушения Спартака:). Из ролика какой-то цирк устроили, зачем-то ещё и удар из офсайда Бокетти включили - наверно было мало видеоматериала - пришлось и его включать:). Клоуны питерские:).
19:32 3 октября
kb minsk
И чего, выложили нарезки фолов, которые и так свистнули. И чего? Сделайте так же нарезку, как дзюба играет руками в борьбе за верховой мяч и сколько там арбитр пропускает. Или как дзюба умирает от любых касаний, а держится за другие места.-----------------------------А вот когда дзюба бегал в Спартаке такая же игра трактовалась в пользу защитников, но в зените можно все 17:02
18:55 3 октября
RW.irk
kb minsk Почитайте комментарий по судейству в этом матче судейского инспектора ФИФА. Или там тоже болеют за Спартак? ----------- Дубль два: Бартфельда?)
18:51 3 октября
kb minsk
Почитайте комментарий по судейству в этом матче судейского инспектора ФИФА. Или там тоже болеют за Спартак?
18:45 3 октября
RW.irk
}}>Туда Удар по мячу после свистка (например, если офсайд) - ЖЕЛТАЯ карточка. ======== Ну, кстати, да, вполне можно было Витселю дать желтую))
18:39 3 октября
RW.irk
Kikaha58 А болельщики бомжей пусть прочитают, если умеют, что сказал о судействе представитель ФИФА - лицо незаинтересованное. --------------- Это кто такой, уж не Бартфельд ли?))
18:37 3 октября
}}>Туда
Удар по мячу после свистка (например, если офсайд) - ЖЕЛТАЯ карточка.
18:36 3 октября
RW.irk
У них там в пресс-службе че тоже Трахтенберги работают?)) Особенно порадовал момент, где Боккетти бьет мимо ворот из офсайда. Просто вопиющее нарушение правил!)))))
18:30 3 октября
Dexterous
Зенит напоминает детсад. Всеми силами пытается оправдаться , причем больше для самоуспокоения что это нормально...Расследовать бы этот матч по полной и как Ювентусу впаять бы дисквал. И еще коней туда же за пару матчей прошлого сезона. Но мы живем в процветающей стране - куда нам до загнивающей гейропы....
18:13 3 октября
ВСЕНАМАЧТУ
МОЖНО ПОДУМАТЬ ОТОБРАЛИ ПОБЕДУ У СПАРТАКА ? О ЧЕМ РЕЧЬ ? ЕЩЕ СТОЛЬКО ИГР ВПЕРЕДИ А ОНИ НОЮТ.......
17:46 3 октября
Подшипник
Да елки-палки. Этот же судья год назад за игру рукой Ломбертса в штрафной НЕ поставил пенальти в ворота Зенита. Матч от 26 сентября 2015 года, 54 минута
17:43 3 октября
Kikaha58
Солидарен с Petcampos. А болельщики бомжей пусть прочитают, если умеют, что сказал о судействе представитель ФИФА - лицо незаинтересованное. После того что он увидел вряд-ли "Зениту" будут и дальше в Европе помогать как в Израиле.
17:34 3 октября
serzheo
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!___ Ты забыл про Спартак - "Нефть РФ" и остальные клубы регионов...
17:24 3 октября
27Hoax
В этом ролике самое интересное, это оговорка по Фрейду в исполнении ГСО : Артем дзуба-дзюба
17:21 3 октября
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Почему не приняли этот закон? Совет Федерации хочет запретить государственным компаниям финансировать спортивные клубы. В Госдуму был внесён законопроект "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона "О естественных монополиях". . Предлагается запретить госкомпаниям естественных монополий финансировать спортивные клубы, среди которых и такие крупные, как футбольные "Локомотив" (РЖД), "Зенит" ("Газпром") и ЦСКА ("Россети"). "Газпром" также финансирует питерский хоккейный клуб СКА и омский "Авангард" Почему все футбольные клубы строят стадионы за счет собственных средств, а ЗВенит за счет бюджетных?
17:19 3 октября
машинист123рус
если они хотят по европейски то каждая игра локтем прямая жёлтая ...в итоге как минимум спартак на 70 минуте остаётся в 10 ...за такое поведение в сторону арбитра супер звезду мирового футбола г-на глушакова удали ли бы ...уже спартачей 9...игра перед своей штрафной рукой -опасный штрафной ,который мог бы привести к голу,арбитр опять же пропустил,а что насчёт кришито фол был, но это только только одно что он не увидел у зенита,а боковой не подсказал....и исходя из этого всего -кто должен быть не доволен судейством?
17:15 3 октября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
подборка по сути ни о чем таком не говорит. за исключением трех моментов: два негра и один бокетти обязаны были получать по желтой. и оставаться в меньшинстве.
17:10 3 октября
Ингерманландец
Отлично пиар-служба "Зенитушки" сработала. Самый вопиющий момент - подлый удар локтем Бокетти по голове Дзюбы - стопроцентная вторая желтая/красная. Так что свинтусам предлагаю завалить свои пятачки...
17:09 3 октября
Petcampos
И чего, выложили нарезки фолов, которые и так свистнули. И чего? Сделайте так же нарезку, как дзюба играет руками в борьбе за верховой мяч и сколько там арбитр пропускает. Или как дзюба умирает от любых касаний, а держится за другие места.
17:02 3 октября
NVA23
Ну,и?!
17:02 3 октября
serzheo
Хотя отвечать горлопанам необходимо, они вон и НТВ подтянули. Спускать такое нельзя.
16:56 3 октября