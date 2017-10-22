"Зенит": "СКА, зачем вам 100 пар тапочек?"

Пресс-служба "Зенита" в Твиттере разместила фотографию багажа СКА, который был найден в самолете из Москвы. В футбольном клубе удивились, что хоккейному необходимо 100 пар тапочек.

"СКА, в самолете из Москвы нашли наш совместный багаж. Назрел вопрос: зачем вам 100 пар тапочек?" - говорится в сообщении "Зенита".

Отметим, в воскресенье "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в Москве. В понедельник свой матч в столице против хоккейного ЦСКА проведет СКА.