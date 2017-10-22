22:39 | Футбол — РФПЛ

"Зенит": "СКА, зачем вам 100 пар тапочек?"

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Пресс-служба "Зенита" в Твиттере разместила фотографию багажа СКА, который был найден в самолете из Москвы. В футбольном клубе удивились, что хоккейному необходимо 100 пар тапочек.

"СКА, в самолете из Москвы нашли наш совместный багаж. Назрел вопрос: зачем вам 100 пар тапочек?" - говорится в сообщении "Зенита".

Отметим, в воскресенье "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в Москве. В понедельник свой матч в столице против хоккейного ЦСКА проведет СКА

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Musorschik

Да фиг с ними, с тапками. Вот что такое "х\к "Зенит"?!! )))

23:01

Нефилим

Да и вообще - зажрались! в стране многоразовых бахил и чайных пакетиков у них ТАПОЧКИ одноразовые!!!

22:57

delacrua

для команды, для проституток.

22:57

Нефилим

130 даже) и все белые)

22:56

guy1984

это еще количество наколенников и слюнявчиков никто не подсчитывал

22:50