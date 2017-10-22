"Зенит": "СКА, зачем вам 100 пар тапочек?"

Пресс-служба "Зенита" в Твиттере разместила фотографию багажа СКА, который был найден в самолете из Москвы. В футбольном клубе удивились, что хоккейному необходимо 100 пар тапочек.
"СКА, в самолете из Москвы нашли наш совместный багаж. Назрел вопрос: зачем вам 100 пар тапочек?" - говорится в сообщении "Зенита".
Отметим, в воскресенье "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в Москве. В понедельник свой матч в столице против хоккейного ЦСКА проведет СКА.
.@hcSKA в самолете из Москвы нашли наш совместный багаж, назрел вопрос: зачем вам 100 пар тапочек? 😳🤔 pic.twitter.com/fL0mtKjqhx– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 октября 2017 г.
Musorschik
Да фиг с ними, с тапками. Вот что такое "х\к "Зенит"?!! )))
23:01
Нефилим
Да и вообще - зажрались! в стране многоразовых бахил и чайных пакетиков у них ТАПОЧКИ одноразовые!!!
22:57
delacrua
для команды, для проституток.
22:57
Нефилим
130 даже) и все белые)
22:56
guy1984
это еще количество наколенников и слюнявчиков никто не подсчитывал
22:50