"Зенит" – "СКА-Хабаровск": трансляция – в 14.00

Сегодня, 13 мая, пройдет заключительный тур премьер-лиги. Одной из ключевых игр последнего дня станет игра "Зенита" и "СКА-Хабаровск". Перед игрой сине-бело-голубые занимают пятую строчку в таблице и сохраняют шансы на четвертую. Пока четвертый – "Краснодар", у которого на три очка больше, и он играет в этот же день с "Рубином". А "СКА-Хабаровск" потерял шансы сохранить место в высшем дивизионе.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".

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Прямая трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".