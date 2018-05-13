"Зенит" – "СКА-Хабаровск": прямая трансляция – в 14.00

В воскресенье, 13 мая, состоится заключительный, 30-й, тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Одной из центральных игр последнего дня может стать встреча "Зенита" и "СКА-Хабаровск". Перед игрой питерцы занимают пятую строчку, но сохраняют шансы на четвертую. Пока на 4-м месте "Краснодар", у которого на три очка больше, и он играет в этот же день с "Рубином".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".

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Прямая трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".