"Зенит" – "СКА-Хабаровск": онлайн трансляция – в 14.00

Сегодня пройдет 30-й тур российской футбольной премьер-лиги. Ключевой игрой дня может стать игра "Зенита" со "СКА-Хабаровск" на арене "Санкт-Петербург". Перед игрой хозяева расположились на пятой строчке в таблице и все еще имеют шансы на четвертую. Перед туром 4-е место занимает "Краснодар", у которого на одно очко больше, и он играет в этот же день с "Рубином". "СКА-Хабаровск" уже потерял шансы на сохранения места в РФПЛ и следующий сезон проведет в ФНЛ.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".