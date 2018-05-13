"Зенит" - "СКА-Хабаровск": букмекеры не оставляют шансов гостям

Сегодня состоится матч 30-го тура чемпионата России "Зенит" – "СКА-Хабаровск". Встреча начнется в Санкт-Петербурге в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1,14 – Н 8,12 – П2 23,0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск" – в 14:00, на канале "Футбол 1".

Ориентировочные составы команд

"Зенит": Лодыгин – Смольников, Мевля, Кришито, НАБИУЛЛИН – Ерохин, Паредес, Кузяев – РИГОНИ, Заболотный, Дриусси.

"СКА-Хабаровск": Довбня – Пуцко, Димидко, Гришко – Кабутов, Савичев, Самсонов, Федотов, НИКИФОРОВ, Наваловский – Канунников.

ПОТЕРИ: Иванович, Кокорин, Маммана, Терентьев (все – травм.), Краневиттер (дисквал.), Жирков, Смольников (оба – под вопросом) – Корян (травм.).