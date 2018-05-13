"Зенит" - "СКА-Хабаровск". Бабурин - в воротах петербуржцев с первых минут в последнем матче Манчини

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "СКА-Хабаровска" на матч 30-го тура премьер-лиги.

Эта встреча станет прощальной для капитана петербуржцев Доменико Кришито, также после этой встречи клуб покинет главный тренер Роберто Манчини. Сегодня перед игрой "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

"Зенит": Бабурин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси. Запасные: Лунев, Лодыгин, Набиуллин, Каккоев, Скроботов, Оздоев, Полоз.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников. Запасные: Криворучко, Эдиев, Аделейе, Никифоров, Казанков, Карасев, Максименко, Маркович.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск".