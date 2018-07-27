14:47 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сформировал заявку на сезон. Жирков, Маммана и Кокорин будут дозаявлены позже


"Зенит" направил в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ) список игроков для участия в матчах чемпионата страны в сезоне-2018/19. 

В список "А" вошли 20 игроков:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин;

полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов;

нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Кроме того, за "Зенит-2", выступающий в Первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах РПЛ, так и в играх ФНЛ. 

Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже.​

В первом туре РПЛ "Зенит" в Тюмени сыграет с "Енисеем" 29 июля.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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