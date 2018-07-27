"Зенит" сформировал заявку на сезон. Жирков, Маммана и Кокорин будут дозаявлены позже

"Зенит" направил в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ) список игроков для участия в матчах чемпионата страны в сезоне-2018/19.
В список "А" вошли 20 игроков:
вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин;
полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов;
нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Кроме того, за "Зенит-2", выступающий в Первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах РПЛ, так и в играх ФНЛ.
Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже.
В первом туре РПЛ "Зенит" в Тюмени сыграет с "Енисеем" 29 июля.
- Кристиан Нобоа
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Александр Анюков
- Михаил Кержаков
- Енисей (Футбол)
- Юрий Жирков
- Бранислав Иванович
- Магомед Оздоев
- Олег Шатов
- Антон Заболотный
- Александр Ерохин (футбол)
- Луиш Нету
- Юрий Лодыгин
- Эльмир Набиуллин
- Далер Кузяев
- Роберт Мак
- Миха Мевля
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
- Евгений Чернов
- Эрнани
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
- Илья Скроботов