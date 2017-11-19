"Зенит" сделал стену пожеланий для Андрея Лунева

На фан-променаде, который работает на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" – "Тосно" сине-бело-голубые открыли стену пожеланий для вратаря Андрея Лунева. Болельщики фотографируются на фоне большого портрета голкипера и пишут ему слова поддержки. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Лунев получил травму в концовке контрольного матча между сборными России и Испании(3:3) после столкновения с нападающим соперника Родриго, после чего был госпитализирован. У него было диагностировано сотрясение мозга.

Матч "Зенит" – "Тосно" состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.