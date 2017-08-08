"Зенит" с Краневиттером отправился в Екатеринбург на матч против "Урала"

"Зенит" вылетел в Екатеринбург на матч 5-го тура чемпионата России против "Урала". На игру отправился с командой Роберто Манчини полузащитник Матиас Краневиттер, который сегодня подписал четырехлетный контракт с петербуржским клубом. При этом в составе нет защитника Бранислава Ивановича.

На игру отправился 21 футболист:

Вратари: Лунев, Лодыгин, Кержаков.



Защитники: Терентьев, Анюков, Маммана, Нету, Карпов, Кришито, Жирков.



Полузащитники: Нобоа, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов, Жулиану.



Нападающие: Дзюба, Кокорин, Полоз, Дриусси.

Встреча "Урал" - "Зенит" пройдет в среду, 9 августа. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.