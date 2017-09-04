"Зенит" с "бородатым" Аршавиным бросил вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву"

"Зенит" на официальной английской странице в Твиттере представил символическую сборную, составленную из бородатых футболистов, в разные годы выступавших за клуб из Санкт-Петербурга. Эта команда бросила вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву".

- Мы создали совершенный "Зенит" - 11 бородатых (международный перерыв = скука), - говорится в сообщении. - Ради вас мы бросаем вызов "Роме", "Локомотиву" и "Баварии".

Отметим, что в этот состав попал бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин.

Состав "бородатого" "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин - Терентьев, Нету, Гарай, Новосельцев - Васильев, Хави Гарсия, Семак, Данни - Халк, Аршавин.

Главным тренером этой команды указан Андре Виллаш-Боаш.