"Зенит" с "бородатым" Аршавиным бросил вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву"

"Зенит" на официальной английской странице в Твиттере представил символическую сборную, составленную из бородатых футболистов, в разные годы выступавших за клуб из Санкт-Петербурга. Эта команда бросила вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву".
- Мы создали совершенный "Зенит" - 11 бородатых (международный перерыв = скука), - говорится в сообщении. - Ради вас мы бросаем вызов "Роме", "Локомотиву" и "Баварии".
Отметим, что в этот состав попал бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин.
Состав "бородатого" "Зенита" выглядит следующим образом: Лодыгин - Терентьев, Нету, Гарай, Новосельцев - Васильев, Хави Гарсия, Семак, Данни - Халк, Аршавин.
Главным тренером этой команды указан Андре Виллаш-Боаш.
We've made our ultimate Zenit #BeardyXI (#InternationalBreak = boredom)– FC Zenit in English (@fczenit_en) 4 сентября 2017 г.
We challenge @ASRomaEN, @fclokomotiv, @FCBayernUS for yours! pic.twitter.com/RAlAZ0u6Y2