"Зенит" – "Рубин": трансляция матча – в 19.00

Сегодня, 9 декабря, состоится последний матч в чемпионате России для "Зенита" и "Рубина". После этого команды премьер-лиги уйдут на зимнюю паузу. Очная встреча соперников состоится в Северной столице на стадионе "Санкт-Петербург Арена", стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Рубин".

После 16 туров в копилке "Зенита" 34 очка и лидерство в таблице, у "Рубина" в свою очередь 22 балла и место в середине таблице. В каком настроении уйдут соперники на паузу? Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

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"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, премьер-лига, 17-й тур, 9 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)