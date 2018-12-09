"Зенит" – "Рубин": прямая трансляция – в 19.00

В воскресенье, 9 декабря, пройдут матчи заключительного тура премьер-лиги в 2018 году. Центральной встречей станет поединок "Зенита" и "Рубина" в Санкт-Петербурге. Команды сыграют в рамках 17-го тура премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе "Арене Санкт-Петербург", начало встречи – в 19.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Рубин".

После 16 туров в копилке "Зенита" 34 очка и лидерство в таблице, у "Рубина" в свою очередь 22 балла и место в середине таблице. В каком настроении уйдут соперники на паузу? Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

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"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, премьер-лига, 17-й тур, 9 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)